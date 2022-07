Kolejny muzyczny wieczór w Dąbiu. Koncerty Audiofeels i ABBA w orkiestrowej odsłonie na Lubuskim Lecie Kulturalnym [ZDJĘCIA]

To był kolejny wieczór nad jeziorem w Dąbiu, na terenie Kompleksu Wypoczynkowego "Temar", wypełniony muzyką. Tym razem znacznie spokojniejszą niż dzień wcześniej, gdy wszystkich porwał rock&roll i blues w wykonaniu Łukasza Łyczkowskiego & 5 Rano oraz zespołu Dżem, ale nie znaczy to, że nie było do czego poskakać.