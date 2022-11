Kolejny odcinek drogi powiatowej między Drzonowem a Radomią doczekał się remontu. Utrudnienia w ruchu nie potrwają jednak długo!

Użytkownicy drogi powiatowej Drzonów - Radomia mają powody do zadowolenia. Właśnie rusza remont kolejnego odcinka, który do tej pory przysparzał kierowcom problemów z powodu kiepskiego stanu nawierzchni i zmuszał do zjazdu na pobocze, w celu wyminięcia innego pojazdu. Poszerzona do 6 m droga o nawierzchni bitumicznej będzie bardziej komfortowa i bezpieczniejsza.

- Cały odcinek drogi powiatowej 1144F realizujemy w etapach. Pierwszy etap został ukończony w 2018 r., dzięki dofinansowaniu z Nadleśnictwa Zielona Góra i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wyjaśnia Agnieszka Stelmasik, dyrektor Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg w Górzykowie. - W roku 2021, w ramach etapu drugiego zrealizowaliśmy kolejny, tym razem kilometrowy odcinek drogi, a teraz nadszedł czas na niemalże 670 m odcinek, biegnący w terenie niezabudowanym między Radomią i Orzewem.

Środkowy odcinek drogi powiatowej 1144F zostanie wyremontowany po uzyskaniu kolejnej transzy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.