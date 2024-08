Kolejny pałac w Lubuskiem popada w ruinę. Czy zabytek w Trzebulach da się jeszcze uratować?

Pałac w Trzebulach jest podobny do tego w Kosierzu. Powstał w połowie XIX wieku. Tak jak zabytek w Kosierzu, po II wojnie światowej był wykorzystywany przez PGR.

- Tu ludzie mieszkali normalnie — wspomina Władysław Mazur z Kosierza. - Jak PGR-y padły, to pałac popadł w niełaskę. Ktoś to kupił. Słyszałem, że nabrał kredytów, wyjechał do Niemiec i przestał robić. Tylko dach pokrył. A teraz od paru lat nic się nie dzieje. Wystawiony jest na sprzedaż. Ale to ruina. Nikt tego nie weźmie.