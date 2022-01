Kolejny poślizg z remontem mostu w Cigacicach. Pojedziemy nim dopiero na wiosnę. Co jest powodem opóźnienia?

Remont mostu w Cigacicach trwa już dwa lata. Prace wciąż trwają, choć pierwotnie zakładają, że już w listopadzie zeszłego roku ruch zostanie w tym miejscu przywrócony. Wtedy jednak starostwo powiatowe poinformowało, że termin oddania do użytku zostanie przesunięty na styczeń 2022 roku.

- Odbyliśmy spotkania z głównym wykonawcą, okazuje się, że realny termin zakończenia prac remontowych to 15 stycznia. Mając na uwadze fakt, że jest to inwestycja bardzo istotna dla mieszkańców naszego regionu, mam nadzieję, że do połowy stycznia zakończymy całe przedsięwzięcie – mówił nam wtedy Mirosław Andrasiak, członek zarządu powiatu zielonogórskiego.