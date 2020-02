Kolejny raz odwołano podpisanie umowy na remont mostu w Cigacach

Remont starego mostu w Cigacicach to jedna z najważniejszych inwestycji, jaka ma zostać przeprowadzona w regionie. W tej sprawie ostatnio zakończył się przetarg i wybrano głównego wykonawcę. Umowa miała zostać najpierw 4 lutego, później przełożono to na 14, ale dziś już wiemy, że również tego dnia do tego nie dojdzie. Co jest przyczyną?

Mieszkańcy Cigacic i okolicy z zadowoleniem przyjęli na koniec stycznia informację, że zakończył się przetarg, który wyłonił głównego wykonawcę modernizacji starej przeprawy – ma się tym zająć wrocławskie konsorcjum składające się z dwóch firm. Inwestycja będzie realizowana za niecałe 12 mln zł, choć wstępny kosztorys mówił o 15 mln zł. Według pierwszych założeń najpierw miało nastąpić podpisanie umowy 4 lutego, później ustalenie dokładnego harmonogramu prac oraz przedstawienie planu działania mieszkańcom. Jeśli nic nie stanęłoby na przeszkodzie roboty mogłyby ruszyć na wiosnę. PRZECZYTAJ TAKŻE: Modernizacja starego mostu w Cigacicach. Czy będzie otwarty podczas remontu? W międzyczasie okazało się jednak, że podpisanie umowy 4 lutego zostało przełożone na 14 lutego. Teraz otrzymaliśmy informację ze starostwa powiatowego, że ta data również jest nieaktualna. Czy w takim razie stało się coś złego i inwestycja jest zagrożona? - Chciałbym uspokoić mieszkańców, że nie dzieje się nic złego - twierdzi Mirosław Andrasiak, członek zarządu powiatu. - My samorządowcy chcielibyśmy, aby wszystkie procedury dotyczące tej sprawy odbyły się, jak najszybciej i chyba nieco przesadziliśmy z tempem. Główny inwestor nie zdążył dostarczyć nam z banku wszystkich dokumentów dotyczących zabezpieczenia rzetelności wykonania prac. Okazało się, że te formalności zajęły nieco więcej czasu. Dziś jednak trafiły już do urzędu. Przełożyliśmy podpisanie umowy, aby na spokojnie je przeczytać. Myślę, że to nastąpi prawdopodobnie w połowie przyszłego tygodnia - informuje Andrasiak. Czytaj także Radni na tak. Miasto dołoży do remontu ważnego mostu

