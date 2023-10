Kolejny sukces lubuskiego strongmana, Mateusza Kieliszkowskiego! Wywalczył trzecie miejsce na Rogue Invitational w USA, w Teksasie

Mateusz Kieliszkowski, pochodzący z małej miejscowości Chlebów, od lat rywalizuje z najsilniejszymi ludźmi na świecie w prestiżowych zawodach, które odbywają się w różnych miejscach globu, w tym w Stanach Zjednoczonych. Po raz pierwszy zaistniał w amatorskich zmaganiach pod nazwą Arnold Classic, czyli zawodach sygnowanych nazwiskiem aktora i byłego gubernatora Kalifornii - Arnold Schwarzeneggera.

W ostatnich latach Mateusz zmagał się z kontuzjami. Problemy zdrowotne dokuczały mu do tego stopnia, że Kieliszkowski postanowił postawić na regenerację i odpowiednie przygotowanie do najważniejszych zawodów w sezonie. Stracił przez to kilka startów, ale chce wrócić do najwyższej formy.

W miniony weekend Mateusz Kieliszkowski wystąpił w Austin, w Teksasie na prestiżowych zawodach 2023 Rogue Invitational.