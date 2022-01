Kolizja na skrzyżowaniu Ułańskiej z Westerplatte. Kierowca zignorował czerwone światło. Wszystko nagrała kamera

O tym jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do sygnalizacji świetlnej przekonał się we wtorek (4 stycznia) mężczyzna kierujący samochodem marki Seat, który zignorował czerwone światło na sygnalizatorze i wjechał w centrum Zielonej Góry na skrzyżowaniu ulic Ułańskiej z Westerplatte, doprowadzając do zderzenia z innym pojazdem.