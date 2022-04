Kolizja na ul. Wyszyńskiego w Zielonej Górze. Jeden z kierowców nie ustąpił pierwszeństwa

Po godz. 8:00 w Zielonej Górze doszło do kolizji na ul. Wyszyńskiego. Kierujący Oplem Astrą próbował włączyć się do ruchu wyjeżdżając od strony parkingu przy sklepie Aldi. Kierowca jadący prawym pasem w kierunku ul. Ptasiej zatrzymał się, aby umożliwić wyjeżdżającej Astrze włączenie się do ruchu. W momencie wykonywania manewru w Opla uderzył kierowca BMW, jadący lewym pasem.

Żaden z kierowców uczestniczących w kolizji nie odniósł obrażeń. Auta zostały odholowane na lawecie.