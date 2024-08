Koń, taki większy brat i przyjaciel. Pod Wschową będą wielkie wydarzenia z udziałem wierzchowców i jeźdźców! | WIDEO, ZDJĘCIA

Pan Tadeusz przyznaje, że wystarczy obserwować konie i będzie wiadomo, czy szybko przyjdzie wiosna, albo czy będzie sroga zima.

– Kiedy w lutym już zrzuca zimową sierść, linieje, to wiadomo, że wiosna idzie. A czasem do marca, kwietnia potrafi trzymać. On nie mówi, ale człowiek jest w stanie rozpracować co go boli i pomóc. Po zwierzaku widać, czy się skrzy – wyjaśnia.