Koncert zielonogórzan w hali CRS! Koszykarze Enei Zastalu BC bezlitośni dla Trefla Sopot

Enea Zastal BC Zielona Góra - Trefl Sopot 91:66

Sopocianie wygrali przed kilkoma dniami z liderem rozgrywek – Czarnymi Słupsk - wysoko i przekonywująco 103:78. Wniosek? Ekipę Enei Zastalu BC czekała trudna, by nie powiedzieć bardzo trudna przeprawa w konfrontacji z zespołem z Trójmiasta. A tymczasem…

Goście tylko w pierwszej kwarcie postawili się świetnej w czwartek (24 marca) drużynie zielonogórskiej. Zaczął wprawdzie od „trójki” lider Trefla – Holender Yannick Franke, ale gospodarze szybko wyrównali. Przez pierwsze minuty oba zespoły grały „kosz za kosz”. W 7 min był remis 19:19 i – jak się okazało – był to ostatni korzystny rezultat przyjezdnych. Końcówka należała bowiem do Zastalu, który po pierwszej kwarcie prowadził 30:21. W drugiej odsłonie Zastal potwierdził, że w tym meczu chce wygrać pewnie i zdecydowanie. Gospodarze świetnie grali w ataku i mimo, że sopocianie mieli niezłe momenty, to na przerwę ludzie trenera Olivera Vidina schodzili przy 15-punktowym prowadzeniu 54:39.