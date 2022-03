Kończą się darmowe wejściówki na koncert solidarności z Ukrainą w Zielonej Górze

Chwała Ukrainie - Nigdy więcej wojny!

To swoisty muzyczny protest przeciwko bestialskiej napaści Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo - Ukrainę. To także gest poparcia dla Ukraińców odpierających bezlitosnego agresora, atakującego także ludność cywilną.

Międzynarodowi wykonawcy

Wykonawcy Koncertu Solidarności z Ukrainą:

Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej

Agata Graczyk – dyrygent

Justyna Bluj – sopran

Viktor Yankovsky – baryton

Weź wcześniej darmową wejściówkę

Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba posiadać darmową wejściówkę.

Są one dostępne od 1 marca 2022 r. w kasie (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00) Filharmonii Zielonogórskiej do wyczerpania miejsc.