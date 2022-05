Konferencja na Uniwersytecie Zielonogórskim: "Nastąpiło pewne przebudzenie, żeby kraje środkowoeuropejskie czuły się bardziej bezpiecznie"

- Trójmorze od samego początku było projektem bardzo potrzebnym, dlatego że konsolidowało region Europy Środkowowschodniej wokół ambicji rozwoju gospodarczego, poprawy infrastruktury. W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę nabiera to szczególnego znaczenia– mówi Marcin Ociepa, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej RP. – My musimy się wzmacniać. Musimy nabierać odporności społecznej, państwowej. I musimy stawiać czoła nowym wzywaniem. Znacznie łatwiej jest takim państwom jak kraje Trójmorza robić to razem, bo jesteśmy państwami średnimi i małymi, dlatego musimy się konsolidować.