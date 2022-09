Konferencja naukowa w Zielonej Górze. Uniwersytet Zielonogórski ściągnął do miasta historyków z całej Polski

W Zielonej Górze zgromadziło się 180 historyków, regionalistów i nauczycieli historii z całej Polski, by wziąć udział w organizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski konferencji naukowej "Ślady przeszłości, wyzwania przyszłości. Zielona Góra – historyczna i społeczna rola miast pogranicza" oraz Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wydarzenia odbywały się w dniach 15 - 17 września.

Konferencję otworzył i gości powitał Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, historyk, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.

– Drodzy Państwo, nie macie pojęcia jak ja się cieszę, że tylu historyków do Zielonej Góry przyjechało - rozpoczął swoje wystąpienie Rektor. - Że możemy się spotkać w wersji analogowej, a nie cyfrowej, jak dotychczas. Serdecznie witam was w progach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Miło mi gościć Państwa w Zielonej Górze, która obchodzi w tym i w przyszłym roku 800-lecie pierwszego osadnictwa i 700-lecie nadania praw miejskich. Mamy więc podwójną motywację do świętowania, co także cieszy nas podwójnie. Władze samorządowe wspólnie z prof. Czesławem Osękowskim, który jest szefem Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu, bardzo dbają o kwestie historyczne: ukazało się wiele publikacji, wiele wydarzeń związanych z historią miasta, czyli popularyzacją wiedzy historycznej odbyło się i będzie się odbywać, co mnie niezwykle cieszy, bo historii nigdy dość.