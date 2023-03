Koniec pięknej przygody. Ale piłkarzom Lechii Zielona Góra i tak bijemy wielkie brawa

Lechia Zielona Góra – Legia Warszawa 0:3 (0:2)

Do meczu Lechii z Legią przez kilka miesięcy szykowało się całe miasto. Zrobiono wiele, by na stadion MOSiR-u przy ul. Sulechowskiej weszło jak najwięcej kibiców. Postawiono tymczasową trybunę na ponad 1100 osób, obiekt wyposażono w monitoring, dodatkowe ogrodzenia i inne elementy pozwalające na przeprowadzenie imprezy masowej. Udało się, klub sprzedał pięć tysięcy biletów, można było zaczynać piłkarskie święto.

Zielonogórzanie wyszli na boisko i z początku odważnie zaatakowali utytułowanego rywala. Szybko jednak inicjatywę przejęli Legioniści, który otworzyli wynik już w ósmej minucie. Po akcji lewą stroną piłkę na piątym metrze otrzymał Tomas Pekhart. Co prawda Czech był wówczas ustawiony tyłem do bramki, ale nie przeszkodziło mu to w zdobyciu gola piętą, zaskakując tym samym Wojciecha Fabisiaka.