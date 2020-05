Koniec rywalizacji w ligach piłkarskich. Do rozegrania jest jeszcze Puchar Polski

Polski Związek Piłki Nożnej zadecydował, że z powodu pandemii koronawirusa, zespoły z niższych lig w tym sezonie nie wrócą już na boiska. Aktualne tabele zostały zachowane. Większość drużyn może się cieszyć. Zarówno ci z górnych rejonów, jak i ekipy znajdujące się na dnie, bo one uniknęły degradacji do niższych lig. Zmagania ligowe zostały zakończone, ale jest plan, by dokończyć rozgrywki regionalnego Pucharu Polski.