Koniec śmiertelnych wypadków na DK 27? "Droga śmierci" ma być przebudowana na długości ponad 40 km! Najpierw remont koło Zielonej Góry

Na drogach powiatu zielonogórskiego. Plany dotyczące DK 27

Na drodze krajowej nr 27 co rusz dochodzi do tragicznych wypadków. Nie bez przyczyny jest nazywana przez kierowców drogą śmierci. W czerwcu między Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim auto wypadło z drogi, wjechało do rowu i roztrzaskało się na drzewie. Samochodem podróżowały dwie osoby. Jedna zmarła. Podobnych wypadków było więcej.

Wprowadzone zostały ograniczenia prędkości, pomiar prędkości, dodatkowe oznakowania. Pod Nowogrodem Bobrzańskim trwa budowa ronda. Wszystko po to, by na tej trasie było bezpieczniej. Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze zaplanował jeszcze więcej.