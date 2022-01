Konkurs Jednego Wiersza w Norwidzie. VI Noworoczne Wierszowanie za nami

Przyznano atrakcyjne nagrody rzeczowe

- Nagrody rozlosowano wśród wszystkich osób startujących – powiedziała Agnieszka Ginko - Humphries, poetka, redaktorka, Koordynator Biblioteki Obcojęzycznej, Przewodnicząca konkursu – były to trzy upominki noworoczne – każdy po 50 zł w postaci bonu do Empik-u. Oprócz tego przyznano nagrody główne - również bony do Empik-u: pierwsza nagroda – to bon za 200 zł, druga – 150 zł, trzecia – 100 zł. Łącznie zostały przyznane bony na kwotę 600 zł. Prócz tego rozlosowano nagrody rzeczowe: książki, upominki. Chcemy w ten sposób zachęcać wszystkich do działań twórczych – dodała.