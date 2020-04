Kontrole policji i surowe kary za niestosowanie się do obostrzeń. Tak to wygląda w Lubuskiem

Od 1 kwietnia każda osoba do 18 roku życia może wyjść z domu wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna. Zamknięte są parki, bulwary i plaże. Z pewnymi wyjątkami, minimalna odległość między pieszymi wynosi dwa metry. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tysięcy złotych. To kolejne kroki w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa w Polsce. Większość mieszkańców stosuje się do zaleceń. Niestety, niektórzy lekceważą obowiązujące przepisy. Potwierdzają to między innymi przypadki złamania kwarantanny, których w województwie lubuskim odnotowano dotychczas ponad 400. W tych sprawach kierowane są przez policjantów wnioski o ukaranie do sądu.