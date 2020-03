Kontrole sanitarne na granicy w Świecku! Medycy badają temperaturę kierowcom i pasażerom

Na przejściu granicznym w Świecku do kontroli sanitarnych zatrzymywane są autobusy i busy wracające z Niemiec. Medycy ubrani w białe, ochronne kombinezony badają temperaturę ciała kierowców i pasażerów. Natomiast strażnicy graniczni wraz z policją i ITD sprawdzają karty lokalizacyjne podróżujących.

O godzinie 15:30 odbyła się konferencja, na której pojawił się Wojewoda Lubuski.

- Pan premier na konferencji prasowej ogłosił wprowadzenie punktów kontroli sanitarnej na byłych przejściach granicznych. Jest to związane z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Chcemy działać prewencyjnie, chcemy działać skutecznie, by jak najbardziej powstrzymać to zjawisko. Kontrole będą odbywać się na 5 przejściach granicznych: na zachodniej granicy Kołbaskowo, Świecko, Olszyna i Jędrzychowice, a na granicy Polsko-Czeskiej w Gorzyczkach - tłumaczył wojewoda Władysław Dajczak.

