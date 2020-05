Kontrowersyjny billboard antyaborcyjny przy urzędzie miasta został zamalowany. Zrobili to zielonogórscy radni. Ktoś wezwał policję

Kontrowersyjny billboard antyaborcyjny tuż przy urzędzie miasta w Zielonej Górze

Przy wjeździe na parking do Urzędu Miasta w Zielonej Górze pojawił się kontrowersyjny billboard antyaborcyjny, przedstawiający rozkawałkowany, ludzki płód. – Gdy tylko go zauważyliśmy, podjęliśmy decyzję, że musimy coś z tym zrobić, ponieważ nie może być tak, że w miejscach publicznych, zwłaszcza tak ruchliwych, wiszą takie drastyczne zdjęcia. O 18.30 razem z Maciejem Klimem, Andrzejem Bocheńskim, Andrzejem Brachmańskim oraz Filipem Czeszykiem zaczęliśmy zamalowywać billboard – mówi Robert Górski o ich akcji, do której przystąpili w środę, 6 maja, wieczorem.

Ktoś wezwał policję do „wandali”

Po godzinie kontrowersyjny obraz był już niewidoczny. W międzyczasie ktoś powiadomił policję o akcie wandalizmu.