Koronawirus a marihuana. To pytanie zadane na konferencji prasowej w Zielonej Górze jest już hitem internetu!

- Co by pan powiedział młodym osobom, które palą jointy w kółku i się wymieniają śliną przy paleniu. Czy to jest higieniczne? Czy w czasie tej epidemii powinny zaniechać takich czynności? - z takim pytaniem zwrócił się na konferencji jeden z zielonogórskich dziennikarzy, który jak sam twierdzi, związany jest z Merkuriuszem Polskim. Mężczyzna dopytywał także w kontekście koronawirusa, czy mieszkańcy powinni stosować się do rad kontrowersyjnego dr Zięby.

Na pytanie dotyczące marihuany niemal błyskawicznie padła odpowiedź: - Nie, nie, to jest bardzo niebezpieczne! - skwitował wypowiedź dr Jacek Smykał, kierownik oddziału zakaźnego w Szpitalu Uniwersyteckim. Później spotkanie potoczyło się normalnym torem.

Koronawirus w Zielonej Górze

Przypomnijmy, w Zielonej Górze mamy pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa. Pacjent leży na oddziale zakaźnym w zielonogórskim szpitalu. Do placówki trafił 2 marca około godzin południowych. Zostały od niego pobrane próbki. W szpitalu wykluczono grypę i przesłano je do dalszych badań do Warszawy. W nocy z 3 na 4 marca przyszły wyniki, które potwierdziły obecność koronawirusa. Obecnie do placówki trafiają kolejne osoby z podejrzeniem zakażenia, m.in. czteroosobowa rodzina z Międzyrzecza. Lekarze weryfikują ich stan zdrowia.