Koronawirus cię przeraża? Jak radzić sobie ze stresem?

Lęk, niepokój i złość to normalne emocje związane z doniesieniami medialnymi o zagrożeniach. Stres negatywnie wpływa na odporność i sprawia, że nie podejmujemy racjonalnych decyzji. Trudno zachować zimną krew, gdy wokół wszyscy panikują. Na stres są szczególnie narażone dzieci - nawet, jeśli staramy się ograniczać treści medialne, które do nich docierają. Dlatego też, aby chronić siebie i swoją rodzinę, należy stosować metody, które pozwolą nam radzić sobie z niepokojem. Na kolejnych slajdach przedstawiamy techniki polecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Przeczytaj je i weź głęboki oddech.

Koronawirus mniej groźny niż grypa? Wideo