Koronawirus górą! Koszykarze Stelmetu zagrają bez kibiców

Chory pacjent do zielonogórskiego szpitala trafił z Cybinki, a koronawirusem zaraził się w Niemczech. Zielona Góra jest na ustach całej Polski, a prezydent Janusz Kubicki w porozumieniu z wojewodą lubuskim odwołał imprezy masowe, które do 18 marca miały odbyć się w mieście. Są wyjątki, bo niektóre z wydarzeń odbędą się, ale bez udziału publiczności. Dotyczy to m.in. meczu koszykarzy Stelmetu Enei BC Zielona Góra, którzy 11 marca w Energa Basket Lidze zagrają z MKS-em Dąbrowa Górnicza przy pustych trybunach. Takiej sytuacji w zielonogórskiej koszykówce jeszcze nie było. Nie podjęto decyzji, co do kolejnego meczu Stelmetu z Polskim Cukrem Toruń (16 marca).