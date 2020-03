Koronawirus: jak pomóc tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia?

Ministerstwo zobowiązuje też placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym o zadbania o zdrowie pracownikom swoich placówek (np. poprzez umożliwienie pracy zdalnej pracownikom biurowym lub ograniczenie godzin pracy) – również same organizacje zachęcają interesantów głównie do kontaktu telefonicznego i sprawdzania godzin urzędowania na stronach internetowych instytucji, gdyż te mogą ulec zmianie. Jednocześnie Ministerstwo apeluje do organizacji społecznych, wolontariuszy oraz ludzi dobrej woli o pomoc i wsparcie, zwłaszcza dla placówek wspierających osoby bezdomne. Pomoc żywnościową zadeklarowały takie organizacje jak Caritas, Federacja Polskich Banków Żywności, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Odra-Niemen i Polski Czerwony Krzyż.