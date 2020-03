Koronawirus. Które imprezy sportowe zostaną odwołane?

Nie wiadomo, co z innymi imprezami sportowymi. Problem może mieć m.in. Falubaz Zielona Góra. Żużlowcy w ramach przygotowań do nowego sezonu, na 15 marca zaplanowali na własnym stadionie mecz sparingowy z Kolejarzem Opole.

11 marca zielonogórscy koszykarze mają zmierzyć się z MKS-em Dąbrowa Górnicza, a pięć dni później (16 marca) rozegrany ma zostać ligowy szlagier Stelmet - Polski Cukier Toruń. Wszystko wskazuje na to, że spotkania te zostaną odwołane, bądź rozegrane bez udziału publiczności. Klub robi wszystko, by znaleźć najlepsze rozwiązanie tej sytuacji, np. przełożenie meczów na inne terminy. – Póki co wstrzymaliśmy sprzedaż biletów na te spotykania. Czekamy na oficjalne potwierdzenie informacji z miasta – przyznał Maciej Molka, media manager Stelmetu Enei BC.

Prezydent Janusz Kubicki za pośrednictwem m.in. Facebooka tak uzasadnia odwołanie impreza masowych: „Po konsultacjach z Wojewodą Lubuskim podjąłem decyzję o odwołaniu imprez masowych. Uważam, iż nie ma co kusić losu. Ludzie przyjeżdżają z różnych zakątków województwa na takie imprezy, cześć z nich pracuje w Niemczech, mieszka na pograniczu. Mogli mieć kontakt z kimś zarażonym. Moim zdaniem jedyna słuszna decyzja to odwołanie. Myślę, że każdy to zrozumie. Na tą chwilę nie ma powodów do innych środków zapobiegawczych”.