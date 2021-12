Koronawirus. Liczba zakażeń spada, ale... nie w Zielonej Górze |27 GRUDNIA

W poniedziałek 27 grudnia w Lubuskiem potwierdzono 121 nowych przypadków koronawirusa. To wynik najniższy od... 8 listopada, gdy odnotowano w regionie 80 infekcji. Co za tym idzie, to też rezultat niższy niż tydzień wcześniej. W związku z tym już piętnasty kolejny dzień mamy do czynienia ze spadkiem wskaźnika zakażeń. Aktualnie wynosi on 32,90 os. na 100 tys. mieszkańców. Co ciekawe, przy wyraźnych spadkach liczby oraz średniej zakażeń, mamy w województwie jeden przypadek, że wskaźnik zachorowalności idzie w górę. Tak jest w Zielonej Górze, gdzie liczba infekcji w poświąteczny poniedziałek jest wyższa niż tydzień wcześniej. Jak rozłożyły się zakażenia? W Gorzowie było 19 przypadków, w Zielonej Górze - 16, w powiecie nowosolskim - 15, pow. świebodzińskim - 10, zielonogórskim - 10, krośnieńskim - 8, żarskim - 8, żagańskim - 7, gorzowskim - 6, słubickim - 6, międzyrzeckim - 5, strzelecko-drezdeneckim - 5, sulęcińskim - 3 i wschowskim - 3. Choć liczba zakażeń spada, to w lubuskich szpitalach odnotowujemy wzrost liczby zakażonych pacjentów. W ciągu doby wzrosła ona o dziesięć do 604 osób. Także o dziesięć - do 45 chorych - wzrosła też liczba osób podłączonych do respiratora. W całej Polsce potwierdzono w poniedziałek 5029 przypadków koronawirusa. Odnotowano też 38 zgonów związanych z COVID-19. Zmarła jedna osoba z Lubuskiego. To chory z powiatu międzyrzeckiego. Wideo: Omikron – na te objawy musisz szczególnie uważać Czytaj również: Co trzeci Polak chce obowiązku szczepień

Pixabay