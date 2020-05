Koronawirus pustoszy budżet Zielonej Góry. Na czym będziemy oszczędzać?

To nie będzie łatwy rok dla każdego. Także dla budżetu miasta. Nie tak od razu wrócimy do stanu sprzed epidemii koronawirusa. Wszystko się bowiem zmienia. Mniejsze podatki wpływają do budżetu miasta. Mniej zysku przynoszą miejskie spółki jak choćby Miejski Zakład Komunikacji. Starty w ciągu miesiąca to ponad 400 tys. zł. Jeździ znacznie mniej ludzi, a koszty przewozu są przecież takie same. Straty tu 800 tys. zł – odnotowuje także Centrum Rekreacyjno-Sportowe. Z basenu korzystało dziennie 1,5 tys. osób. A dziś? Pustki. Podobnie w siłowniach, saunach, hali sportowej, restauracji…