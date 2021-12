Koronawirus. Rekord zgonów w Polsce. W Lubuskiem też? |29 GRUDNIA

W środę, 29 grudnia w Lubuskiem potwierdzono 345 nowych przypadków koronawirusa. To liczba, która jest niższa niż tydzień temu, a więc cały czas wskaźnik zakażeń w regionie idzie w dół. Średnia infekcji spada już kolejny - siedemnasty! - dzień. Wynosi 30,46 os. na 100 tys. mieszkańców. W Zielonej Górze było 48 zakażeń, w powiecie żagańskim - 41, w Gorzowie - 38, w pow. nowosolskim - 33, żarskim - 28, zielonogórskim - 26, międzyrzeckim - 24, świebodzińskim - 21, gorzowskim - 19, krośnieńskim - 19, słubickim - 15, strzelecko-drezdeneckim - 13, wschowskim - 10, sulęcińskim - 9. Wyraźnie poprawia się sytuacja w lubuskich szpitalach. Jest w nich 589 hospitalizowanych (we wtorkowym raporcie była mowa o 621 osobach), z których 36 jest podłączonych do respiratora (we wtorek była mowa i 44 pacjentach). W całej Polsce potwierdzono w środę 15 571 zakażeń. Poinformowano też o rekordowej liczbie 794 zgonów. Dziewięć z nich było w Lubuskiem. Zmarło pięć osób z powiatu żagańskiego, dwie osoby z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, jedna z powiatu sulęcińskiego i jedna z powiatu żarskiego.

Pixabay