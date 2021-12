Koronawirus. Tylu zgonów w Lubuskiem nie było! Tylko w powiecie nowosolskim zmarło 14 osób! |31 GRUDNIA

W piątek 31 grudnia w Lubuskiem potwierdzono 370 zakażeń koronawirusem. A że w wigilijny piątek dane były wyższe (24 grudnia odnotowano w regionie 446 infekcji), to po raz kolejny w dół poszedł wskaźnik zakażeń. Wynosi on aktualnie 28,64 os. na 100 tys. mieszkańców. Średnia zakażeń opada już 19. kolejny dzień! To jednak tyle dobrych informacji. Ostatni dzień 2021 roku przynosi bowiem informację o rekordowej liczbie 41 zgonów w Lubuskiem. To dane wprost wstrząsające! Zmarło aż 14 osób z powiatu nowosolskiego, siedem osób z powiatu żagańskiego, pięć osób z Zielonej Góry, cztery osoby z Gorzowa, trzy osoby z powiatu gorzowskiego, trzy osoby z zielonogórskiego, dwie z międzyrzeckiego, jedna ze strzelecko-drezdeneckiego, jedna z sulęcińskiego i jedna ze wschowskiego. W związku z taką liczbą zgonów trudno mówić, by poprawiała się sytuacja w lubuskich szpitalach. Odnotujmy zatem, że liczba hospitalizowanych spadła z 589 do 575. O sześć - do 48 - wzrosła natomiast liczba osób podłączonych do respiratora. W całym kraju odnotowano w sylwestra 13 601 zakażeń. Poinformowano też o 638 zgonach związanych z koronawirusem. Liczbę zakażeń i aktualny wskaźnik zachorowań w każdym z lubuskich powiatów prezentujemy na kolejnych podstronach. Czytaj również: Izrael wprowadził obowiązek noszenia masek na zewnątrz

Pixabay