Koronawirus w Lubuskiem. Ceny mięsa szybują w górę od soboty. Co jeszcze drożeje w naszych sklepach?

Jak usłyszeliśmy od właścicielki sklepu, średnio mięsne produkty podrożały w błyskawicznym tempie o 30 procent. I tak na przykład do niedawna filet z kurczaka kosztował w jej sklepie 19,90 zł, a we wtorek – już 25,90 zł za kilogram.

We wtorek, 17 marca 2020 r., zadzwoniliśmy do właścicielki sklepu osiedlowego (sieć Odido) w Zielonej Górze z pytaniem o wzrost cen. Tak się złożyło, że właśnie była po zaopatrzenie w hurtowni. Odpowiedziała trzema słowami: Mięso, mięso, mięso!

Natomiast w sklepie specjalizującym się w sprzedaży mięsa i wędlin Żubr ceny wrosły zauważalnie. I tak np. ceny kilograma skrzydełek wzrosły z 5,90 zł do 9,90 zł, ćwiartki kurczaka z 5,49 zł do 9,90 zł; udka kurczaka z 7,90 zł do 10,90 zł, łopatki z 16,99 zł do 23,90 zł, a fileta z 16,90 do 23,90 zł.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów monitoruje ceny

Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podjął decyzję o powołaniu zespołu, który przyjrzy się wzrostom cen żywności i produktów higienicznych.

Pracownicy UOKiK oraz Inspekcji Handlowej będą monitorować ceny w internecie oraz w sklepach stacjonarnych.