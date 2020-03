Koronawirus w Lubuskiem. Dwa miliony zł dla szpitala w Zielonej Górze. W nocy przyjechał sprzęt ochronny, ale niekompletny

- Nasz apel o merytoryczne i finansowe wsparcie jest skuteczny. Wczoraj rozmawiałam z wiceministrem zdrowia. Dzięki jego interwencji otrzymaliśmy pisemną gwarancję, że szpital otrzyma dwa miliony złotych na utrzymanie gotowości i przygotowanie do walki z epidemią. To jak na razie pisemna gwarancja, bo środków finansowych na koncie szpitala nie ma, a jest to bardzo ważne, ponieważ dostawcy żądają płacenia gotówką - wyjaśnia Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Marszałek podkreśliła również, że personel zielonogórskiego szpitala jest zaniepokojony kończącymi się rezerwami zaopatrzenia w odzież ochronną. Tysiąc maseczek i trzysta sztuk kombinezonów dotarło co prawda do szpitala w nocy, 6 marca, ale jak się okazało sprzęt nie był do końca kompletny. Efekt jest taki, że mimo zaopatrzenia, szpital nadal wykonuje wszystkie czynności bazując o własny rezerwy.

Wsparcie jest, ale za małe. Sprzęt dojechał niekompletny

- Sytuacja jeszcze do wczoraj była niepokojąca. Dziś trochę się poprawiła, bo w nocy mielimy dostawę sprzętu z magazynu rezerw państwowych - powiedział Marek Działoszyński. Prezes zielonogórskiego szpitala, zwrócił również uwagę, że placówka nie otrzymuje zaopatrzenia w takich ilościach i w takim asortymencie, jaki jest potrzebny. - Prośba dotyczyła również tego, aby sprzęt, który jest dostarczany, był kompletny. Dostaliśmy trzysta kombinezonów, ale okazało się, że one nie mają gogli, rękawic ani ochraniaczy na buty. My takie uzupełnienie do tego sprzętu mamy i to wykorzystamy, ale chcemy, żeby przychodził on w takiej formule, jaka jest nam niezbędna do użycia - podkreślał Marek Działoszyński.