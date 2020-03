Koronawirus w Lubuskiem. Izolacja może być ciężkim doświadczeniem i prowadzić do trudnych sytuacji. Jak uzyskać wsparcie?

O przemocy w rodzinie, która w trakcie domowej izolacji może stać się jeszcze poważniejszym problemem, mówią nam: Alicja Roszkowska-Cieślińska, psycholog Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka i Tomasz Lehman, przewodniczący TKOPD. Sprawdziliśmy też, jak osobom doświadczającym przemocy pomaga zielonogórska policja.

Domowa izolacja, przebywanie na niewielkiej przestrzeni może też doprowadzać do groźnych sytuacji... - Przeżywamy teraz wszyscy trudne chwile, w związku z zalecaniami Ministerstwa Zdrowia izolujemy się przed wirusem w rodzinnym domu - wyjaśnia Tomasz Lehman, przewodniczący Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. - Czas koniecznego spędzania ze sobą czasu, może przynieść z jednej strony pozytywne efekty, ale pojawia się niebezpieczeństwo, że stanowić również będzie narastanie dotychczas ukrytych problemów, obaw czy destrukcyjnych zachowań. Izolacja może prowadzić do napięć i wybuchów agresji, a sytuacje kryzysowe wywoływać w rodzinach, w których już wcześniej brakowało harmonii, zachowania przemocowe. Stąd też ten nasz dom, azyl, niestety nie jest dla wszystkich bezpiecznym miejscem. WAŻNE

Jak możemy pomóc osobie, o której wiemy, że przemocy może doświadczać? Na pytania odpowiadają eksperci: Tomasz Lehman i Alicja Roszkowska-Cieślińska.

Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie stanowi zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkom rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i ogromne szkody. Może przyjmować różne formy. Najbardziej zauważana przez nas to przemoc fizyczna, ale może też być także psychiczna, seksualna, ekonomiczna i zaniedbanie. Jakie są statystyki w zakresie przemocy w rodzinie? Statystyki za poprzedni rok wskazują, że w zwykłym czasie, gdy żyjemy bez ograniczeń, bez konieczności izolowania się w swoich domach, z przemocą w rodzinie styka się 88 032 osób. Z czego 65 195 to kobiety, 10 676 to mężczyźni, 12 161 to osoby nieletnie. Patrząc na wcześniejsze lata, liczba ofiar utrzymuje się co roku na podobnym poziomie.

Czy w obecnym czasie koniecznej izolacji zgłasza się więcej osób z rozmaitymi problemami? - Otrzymujemy więcej telefonów od osób, które nie potrafią poradzić sobie z samym strachem, paniką, ale i możliwymi konsekwencjami, jakie niesie koronawirus – możliwą śmiercią - informują przedstawiciele TKOPD. - Kontaktuje się z nami także nieco więcej firm, gdzie osoby zarządzające pytają o możliwość świadczenia pomocy ich pracownikom.

Jak możemy sobie radzić z przemocą w rodzinie? Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, prowadzący od wielu lat w Zielonej Górze Ośrodek Interwencji Kryzysowej, znany w przestrzeni publicznej jako Dom Samotnej Matki z ul. Piaskowej, utrzymuje działający całą dobę Telefon Zaufania dla Ofiar przemocy w rodzinie. Co roku korzysta z niego blisko 800 osób, z naszego miasta, województwa, kraju, a nawet z zagranicy. Działanie to realizowane jest albo w ramach zaangażowania społecznego członków stowarzyszenia, ze środków 1 proc. podatku mieszkańców, albo przy udziale środków z samorządów. W tym roku Telefon Zaufania działa dzięki finansowemu wsparciu z Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Telefon Zaufania dla Ofiar przemocy w rodzinie jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możesz zadzwonić na numer: 68 328 08 63.

- Ponadto świadczymy pomoc psychologiczną - wyjaśniają eksperci. - W związku z ograniczeniami w bezpośrednich kontaktach, forma pomocy ustalana jest podczas rozmowy telefonicznej i przyjmuje formę porady lub rozmowy online z psychologiem. Przypominamy! Wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem ściganym przez prawo, a zgłaszanie podejrzenia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu dziecka stało się obowiązkowe. Policja: pomagamy wszystkim, którzy znajdują się w trudnej sytuacji - Policja mimo dodatkowych zadań związanych z epidemią koronawirusa, przede wszystkim dba o bezpieczeństwo oraz porządek publiczny - zapewnia nas podinspektor Małgorzata Barska, z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. - Nadal patrole policji jeżdżą na interwencje i pomagają wszystkim, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.

Policjanci wypełnią Niebieską Kartę - Jeżeli w miejscu interwencji domowej mamy do czynienia z przemocą, policjanci wypełnią Niebieską Kartę i zostanie w ten sposób wszczęta procedura - wyjaśnia M. Barska. - Karta trafi do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - niestety obecnie wstrzymane są spotkania zespołów i grup roboczych, ale nie znaczy to, że policjanci i pracownicy socjalni odkładają te sprawy na później. Najczęściej odbywają się konsultacje telefoniczne, zarówno policjanci jak i pracownicy socjalni kontaktują się z osobami pokrzywdzonymi przemocą i sprawdzają, jak wygląda sytuacja.

Przypominamy, że przemoc jest przestępstwem. Jeżeli dzielnicowy i pracownik socjalny potwierdzą, że mamy do czynienia z przemocą - zostanie wszczęte dochodzenie z art.207 kodeksu karnego.

Każdy może złożyć zawiadomienie o przestępstwie! Zawiadomienie o przestępstwie przemocy może złożyć każdy – nie tylko osoba pokrzywdzona - informuje zielonogórska policja. - Również osoba, która podejrzewa, że doszło do takiego przestępstwa. Obecnie zachęcamy aby składać zawiadomienia o przestępstwie lub wykroczeniu drogą mailową lub listownie. Zachęcamy wszystkie osoby, które doznają przemocy, do szukania pomocy w wyjściu z tej sytuacji. Ukrywanie i tuszowanie przemocowych incydentów prowadzi do coraz większych problemów. Im szybciej rodzina objęta zostanie kompleksową pomocą, tym lepsze i szybsze będą pozytywne zmiany.

