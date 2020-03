Koronawirus w Lubuskiem. Już od wtorku będą wstrzymane egzaminy na prawo jazdy w dwóch Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w regionie

Chcą pomagać seniorom. By ci nie byli narażeni na zachorowanie

Potrzebujecie dobrych wiadomości, w tych ciężkich tygodniach, gdzie co chwilę dochodzą nas kolejne informacje na temat koronawirusa w Polsce? To z nimi spieszymy! Na Facebooku powstała specjalna grupa: "Widzialna ręka - Zielona Góra". Na niej mieszkańcy oferują swoją pomoc, by we...