Koronawirus w Lubuskiem. Mieszkańcy alarmują, że osobom czekającym na badanie na szpitalnym oddziale ratunkowym przydałoby się jedzenie

Choć koronawirus od tygodni wciąż porusza mieszkańców, to nie można zapominać, że szpitalne oddziały, w tym oddział ratunkowy, dalej pracują normalnie, ratują zdrowie i życie mieszkańców. Niektórzy zwracają nam więc uwagę, że dla tych, którzy czekają na badania czy wyniki na SOR-ze, przydałoby się coś do jedzenia i picia.

W szpitalu dalej jest czynny bar

- Jeżeli ktoś jest w dużej potrzebie, to do godz. 17.00 jest czynny bar na dole w szpitalu, nie trzeba opuszczać terenu lecznicy - wyjaśnia nam rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Sylwia Malcher-Nowak. - Jest on ogólnodostępny. A co do pomysłu dostarczania jedzenia pacjentom (oczekującym na szpitalnym oddziale ratunkowym - dop. red.) - lekarze ustosunkowali się do tego niezbyt entuzjastycznie.