Koronawirus w Lubuskiem. Rolnik na kwarantannie nie może wyjechać na własne pole?

Skontaktował się z nami jeden z gospodarzy, który opowiedział, że widział pewien program agroturystyczny. W nim miała zostać podana informacja, że paradoksalnie rolnik na kwarantannie nie może nawet pojechać na własne pole, które jest oddalone od jego miejsca zamieszkania. I to pomimo tego, że nie ma styczności z innymi ludźmi. – Nie mogę po prostu sam wsiąść do traktora i wykonywać swojej pracę? – dopytywał.

Nietypowa sytuacja miała miejsce w powiecie sokólskim, niedaleko Białegostoku, gdzie policjanci przyjechali skontrolować rolnika na kwarantannie. Okazało się, że nie było go w domu. Gospodarz przekonywał funkcjonariuszy, że ma do tego prawo, ale mundurowi muszą ustalić, gdzie w czasie nieobecności mężczyzna faktycznie przebywał.

Inni gospodarze mieli wątpliwości czy mogą wychodzić do swoich zwierząt hodowlanych, aby móc je nakarmić. – Załóżmy, że jestem na kwarantannie, a moje krowy znajdują się na innej działce w stodole – opowiada pan Stanisław. – Muszę opuścić dom, żeby się nimi zająć, a według obowiązujących zasad nie mogę tego zrobić.

A co z wyjazdami na pola uprawne czy łąki?

– Też są dopuszczone, ale gospodarz musi pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa – informują w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Rolnik nie opuszcza terenu swojego gospodarstwa. Pole jest terenem gospodarstwa. Policja nie może w takim przypadku karać – wyjaśnia minister rolnictwa, Krzysztof Ardanowski. - Rodzina może pomagać rolnikowi, który jest poddany kwarantannie. Również jeżeli gospodarz zatrudnia pracowników, to dotyczy szczególnie dużych rolników, to ci pracownicy, jeżeli musieliby zostać na obserwacji w kwarantannie, to mogą być na terenie tego gospodarstwa.