Koronawirus w Lubuskiem. Rower miejski zostaje chwilowo wyłączony! Prezydent miasta podjął taką decyzję ze względów bezpieczeństwa

Koronawirus. Biblioteka Norwida ma dla nas moc propozycji!

Biblioteki zamknięte? Czas na działania alternatywne! Biblioteka Norwida w Zielonej Górze włączyła się do akcji Zostań w Domu (#zostanwdomu) i przeniosła swoją działalność do internetu. Ruszyła akcja Non Stop Norwid.