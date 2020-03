Koronawirus w Lubuskiem. Studenci muszą opuścić akademiki w Zielonej Górze i Sulechowie.

Zielonogórska biblioteka zamyka podwoje. Jak oddać książki?

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wstrzymuje działalność do 25 marca 2020 r. To kolejna decyzja podjęta na skutek obecności koronawirusa w Polsce. Wszystko, by minimalizować zagrożenie.