Koronawirus w Lubuskiem. Zielonogórska policja: – Cztery osoby złamały nakaz kwarantanny

– Cztery osoby z terenu powiat zielonogórskiego niestety złamały zasady kwarantanny – mówi dla poscigi.pl podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskiej policji. To efekt kontroli prowadzonej przez policjantów w piątek, 20 marca. – Wobec tych osób zostaną przygotowane wnioski o ich ukaranie do sądu – mówi podinsp. Barska. Wcześniej zasady kwarantanny złamały trzy osoby.

– Niestety nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji i narażają na ryzyko inne osoby. Wszyscy ci, którzy nie stosują się do przepisów obowiązujących w związku z epidemią, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi swoich zachowań – mówi nadkom. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Wobec osób, które nie stosują się do postanowień decyzji o kwarantannie, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje. O takich ujawnianych przypadkach policjanci informują służby sanitarne, które mogą nałożyć karę w wysokości nawet 30 tys. zł. - Wobec takich nieodpowiedzialnych osób policjanci będą prowadzić czynności wyjaśniające w związku z wykroczeniem z art. 116 kw. Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 500 zł - mowi M. Maludy.

Z kolei jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie, oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk. Za to przestępstwo grozi kara roku pozbawienia wolności.

Ograniczenia dla właścicieli lokali

W przypadku właścicieli firm i lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych, którzy nie stosują się do ograniczeń nałożonych na nich Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia w RP stanu zagrożenia epidemicznego, mogą ponieść odpowiedzialność z art. 165 kk. lub 54 kw. Za powyższe przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, z kolei za wykroczenie - do 500 zł.