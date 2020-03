Koronawirus w Lubuskiem. ZUS pomoże przedsiębiorcom w trudnej sytuacji

Jak poinformowała w środę (18 marca) rzeczniczka lubuskiego ZUS , Agata Muchowska, zgodnie z nowym zarządzeniem, przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek i zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności odroczonych bądź spłacanych w ratach . - Będzie to jeden dokument, w którym dodatkowo przedsiębiorca oświadczy, jaki wpływ miał koronawirus na nieuregulowanie należności. Wniosek będzie można złożyć poprzez PUE ZUS , wrzucić do skrzynki w placówce ZUS lub przesłać na adres gorzowskiego lub zielonogórskiego oddziału – tłumaczy A. Muchowska.

Odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie będzie dotyczyło wyłącznie składek za miesiące od lutego do kwietnia 2020 r. (dotyczy to również składek, których termin płatności upłynął) i zawartych już z układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r.