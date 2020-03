Koronawirus w Polsce atakuje. Akcja "Dwa telefony do babci" się rozkręca. Zadzwoń do babci, dziadka, mamy, taty

Namawiamy naszych Czytelników i internautów - zadzwońcie do babci, dziadka, mamy czy taty! Obejmijcie ich przynajmniej telefoniczną teleopieką rodzinną, jeśli mieszkacie daleko lub za granicą i nie możecie osobiście ich nadzorować. Niech to będą regularne telefony, o określonej porze, by seniorzy mieli poczucie, że są pod opieką.

Pixabay