Koronawirus w Polsce. Kwarantanna z konsolą do gier. #Zostanwdomu i zagraj w te produkcje. Nie pożałujesz!

Wiedźmin 3 - nasza polska duma. Jeśli jeszcze nie grałeś, to powinieneś się (bardzo) wstydzić. A jeśli grałeś, to warto wrócić do rozbudowanego, wiedźmińskiego świata. To tytuł, który podczas kwarantanny (zaraza!) wypełni wiele godzin. Dostępne na PC, Xbox 360, PS4

Wiedźmin 3 CD Projekt RED