Koronawirus w Polsce. Pomagamy! Akcja Fundacji WOŚP. Owsiak: Liczę na pomysłowość!

- Pamiętajcie, że „Pomagamy” to nie miejsce, gdzie zwracamy się o pomoc w formie maseczek, kombinezonów czy sprzętu medycznego. Jako Fundacja zgłosiliśmy się do Ministerstwa Zdrowia, by pomóc w zapewnieniu sprzętu, czekamy na informacje w tej sprawie. Niech ta skrzynka i ten adres będą codziennością i ułatwieniem dla ludzi w tej codzienności. Liczę na energię i pomysłowość. Pamiętajcie, że w tym trudnym momencie liczy się uśmiech i bardzo przyjazne podejście do ludzi. Pokażmy to, niech nas wirus nie złamie! Wszystkie ręce na pokład! Wiatr w żagle! Bardzo dziękuję każdej osobie, która poświeci choćby chwilę, by pomóc. Damy radę! - mówi Jurek Owsiak, prezes zarządu Fundacji WOŚP.