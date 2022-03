Koronawirus w województwie lubuskim. Spadki są. Ale wciąż najgorsza sytuacja jest w Zielonej Górze

W poniedziałek, 14 marca w Lubuskiem potwierdzono 182 przypadki koronawirusa. To o sto piętnaście infekcji mniej niż w poprzedni poniedziałek. Wskaźnik zakażeń w regionie spadł więc do poziomu 44,35 os. na 100 tys. mieszkańców. Najwięcej przypadków odnotowano w Zielonej Górze, która ma też najwyższy wskaźnik zakażeń. W poniedziałek potwierdzono tu 43 zakażenia. W Gorzowie było ich 29, w powiecie międzyrzeckim - 16, świebodzińskim - 15, krośnieńskim - 12, zielonogórskim - 10, żagańskim - 9, słubickim - 8, żarskim - 8, gorzowskim - 7, nowosolskim - 7, strzelecko-drezdeneckim - 7, sulęcińskim - 7, wschowskim - 2. Cały czas dobre informacje napływają z lubuskich szpitali. Aktualnie jest w nich 261 zakażonych (o jedenastu mniej niż w sobotę), z których 12 jest podłączonych do respiratora. W całej Polsce potwierdzono 5298 zakażeń i poinformowano o jednym zgonie. Nie miał on jednak miejsca w Lubuskiem. Czytaj również: Barack Obama zakażony koronawirusem

Pixabay