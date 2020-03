Koronawirus w Zielonej Górze. Kościoły podczas niedzielnych mszy świecą pustkami

W związku z ogłoszonym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego biskup Tadeusz Lityński zaapelował do wiernych, aby pozostali w domach. Ponieważ na skutek obowiązującego limitu osób liturgii większość wiernych nie będzie mogła uczestniczyć w niedzielnej mszy św., biskup udzielił wszystkim diecezjanom dyspensy od tego obowiązku. - Zachęcam do podejmowania w domu modlitwy osobistej i rodzinnej oraz do korzystania z radiowych, telewizyjnych lub internetowych transmisji mszy św.- poinformował, 14 marca biskup zielonogórsko-gorzowski. Większość wiernych zastosowała się do prośby i nie pojawiła się na niedzielnych mszach świętych. Sprawdziliśmy, jak sytuacja wyglądała w zielonogórskich kościołach.