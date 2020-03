Koronawirus w Zielonej Górze. Książek do Biblioteki Norwida nie oddamy. Nawet bibliobox zostanie wyłączony z użytku

Do biblioboxu przed gmachem głównym biblioteki będzie można zwracać materiały biblioteczne jedynie do 15 marca br., zaś od 16 marca br. bibliobox zostanie wyłączony z użytku.

- Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że choć biblioteka fizycznie jest zamknięta, nie oznacza to, że czytelnicy nie mogą korzystać z naszych zbiorów. Poprzez naszą stronę internetową umożliwiamy m.in. dostęp m.in. do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej, w której można znaleźć materiały w postaci elektronicznej, np. wiele artykułów i czasopism, w tym naukowych, rękopisy, bogatą bazę ilustracji książkowych, czy też wersje cyfrowe unikatowych muzykaliów i książek – tłumaczy A. Ubrańska.

Ponadto na stronie internetowej w Wirtualnej Czytelni Norwida można znaleźć szereg baz internetowych, umożliwiających zdalny dostęp do wielu publikacji, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

- Warto także wspomnieć o bazie Legimi, do której nasi czytelnicy mają zupełnie darmowy dostęp do ponad 20 tysięcy nowości książkowych w postaci elektronicznej. Możliwość korzystania z tych zasobów uzyskuje się po wprowadzeniu kodu dostępnego w naszej mediatece – można go uzyskać również drogą mailową, oczywiście w miarę dostępności kodów. Co ważne, platforma umożliwia 14-dniowy bezpłatny dostęp dla każdego, także bez kodów dostępowych – informuje A. Ubrańska.