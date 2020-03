Koronawirus w Zielonej Górze. Pacjent zero opuścił szpital. Jest już zdrowy

"Pacjent zero" to pierwsza osoba w Polsce, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem . Jest nim 66-letni mieszkaniec Cybinki.

Pierwszy pacjent w Polsce, u którego potwierdzono koronawirusa, w szpitalu spędził 17 dni

Jak poinformował 66-letni mieszkaniec Cybinki, po wyjściu ze szpitala zamierza odpocząć. - Chciałbym mieć teraz trochę spokoju. Chcę zniknąć - dodał.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce 4 marca 2020 r.

Przypomnijmy. O pierwszym przypadku zakażenia COVID-19 poinformował w 4 marca minister zdrowia. "Pacjent zero", u którego wykryto koronawirusa, przyjechał autokarem z Niemiec do Świecka, a tam wsiadł do samochodu osobowego i pojechał do Cybinki, gdzie mieszka. Samochodem podróżował sam.