Koronawirus w Zielonej Górze. Prezydent Janusz Kubicki o sytuacji w mieście

"Kochani. Kolejny dzień walki z wirusem. Sam już nie wiem która to już doba. Musimy uzbroić się w cierpliwość.

W mieście stan bez zmian jedna osoba zarażona. Pozytywna informacja jest tak, że jej stan jest bardzo dobry nie ma żadnych objawów, ani temperatur.

Pamiętajmy jednak to jeszcze potraw. Nie skończy się to za dzień, za tydzień. Przerwa w oświacie zaplanowana została do Świąt Wielkanocnych. Jak łatwo policzyć to jeszcze prawie miesiąc. Naszym obowiązkiem jest przestrzegać zaleceń. Akacja zostań w domu zdaje egzamin. Jechałem do pracy to … to nikogo nie było na drodze. Nie pamiętam czy kiedykolwiek przytrafiła mi się taka sytuacja. Wielkie brawa dla Was wszystkich za to co robicie. Ilość inicjatyw oddolnych jest przeogromna. Jesteście WIELCY, bo robicie masę dobra. Szyjecie maseczki, roznosicie posiłki, pomagacie w zakupach.

Mamy dziesiątki, setki pytań w różnych sprawach. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą albo mieszkańcem to na naszych stornach jest akcja - KORONAPOMOC. Coś cię nurtuje, nasz jakiś problem?. Proszę wypełni formularz, wyślij email postaramy się pomóc. Obiecuje nikogo nie zostawimy bez odpowiedzi. Pamiętajcie jednak, nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich Waszych oczekiwań. Przed Nami wszystkim ciężki i bardzo trudny okres, bo jak się skończy wirus, bo rozprzestrzeni się ten drugi związany z gospodarką. Rząd i Premier pracuje nad planem dajmy im jeszcze kilka dni. Wiem jedno Polacy potrafią i Polacy zawsze dają radę.

No i najważniejsze nie ma zakazu wstępu do LASU ! Można i należy wychodzić na spacer."