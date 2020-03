Koronawirus w Zielonej Górze. Są wyniki badań pacjenta zero. Jak czuje się mężczyzna?

Do zielonogórskiego szpitala, w czwartek 12 marca przyszły wyniki badań pacjenta zero, 66-letniego pana Mieczysława z Cybinki. - Wciąż są pozytywne - przyznała Sylwia Malcher - Nowak, rzeczniczka zielonogórskiego szpitala. - Pacjent zostaje na oddziale zakaźnym. Kolejne badania zostaną przeprowadzone na początku przyszłego tygodnia - podsumowała rzeczniczka.

Zakażona koronawirusem to lekarka. Jej pacjenci pod kontrolą

Przypomnijmy, że na oddział zakaźny zielonogórskiego szpitala trafiali pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Każdemu z nich wykonywane są odpowiednie badania. Obecnie oprócz pacjenta zero, u innych osób przebywających na oddziale zakaźnym, nie potwierdzono obecności koronawirusa. Stąd mieszkańcy są na bieżąco wypisywani.

Drugi przypadek koronawirusa we Wrocławiu. Stan się pogarsza

Pierwszy przypadek koronawirusa stwierdzono w Lubuskiem. Zakażony nim jest pacjent, który przebywa w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Mężczyzna trafił na oddział zakaźny specjalną karetką do transportu osób z podejrzeniem koronawirusa. O pierwszym przypadku zakażenia COVID-19 poinformował w środę minister zdrowia.

- Jest to pacjent, który przyjechał do Polski z Niemiec - mówił minister. O tym, że w Lubuskiem wystąpił pierwszy przypadek koronawirusa, poinformowano na specjalnej konferencji prasowej. 65-letni pacjent znajduje się na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. - Jest to pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa na ponad 560 zbadanych próbek w naszym kraju - podkreślał minister zdrowia.