Koronawirus w Zielonej Górze. Wiele koncertów i spektakli odwołano. Działa Biblioteka Norwida, w kinie tańsze bilety, rozbawi Abelard Giza…

Kino Cinema City kusi skutecznie niższymi cenami

W niedzielę, 8 marca 2020 r. pooglądaliśmy rezerwacje na seanse w zielonogórskim Cinema City. Przypomnijmy – ta sieć kin 5 marca 2020 r. obniżyła ceny biletów aż do 15 złotych (do 17 zł w Warszawie), a miesięcznej karty abonamentowej Unlimited – do 33 zł.

I w niedzielę, 8 marca 2020 r. oblegane były niemal wszystkie seanse przedpołudniowe i wieczorne. Nieważne, czy była to premierowa „Sala samobójców. Hejter” Jana Komasy, czy grany już 21 lutego 2020 r. „Bad Boy” Patryka Vegi – sale były prawie pełne.