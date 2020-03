Koronawirus. Zakaz wychodzenia z domów? 25 marca weszły w życie nowe zasady bezpieczeństwa. Jak wygląda teraz Zielona Góra?[ZDJĘCIA]

W ostatnich dniach Polska zdecydowała się już na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie spowodował kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa. Przypomnijmy - od 25 marca do 11 kwietnia włącznie nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Zobacz również: Koronawirus zmienia oblicze Zielonej Góry Jak po tych zmianach wygląda Zielona Góra? Co dzieje się w mieście? Ruch zdecydowanie mniejszy, w centrum miasta można spotkać pojedyncze osoby. Od naszych Czytelników wiemy, że dzieci próbują przyzwyczaić się do nowej sytuacji i zdalnej nauki, a dorośli, jak przyznają "nie zwariować w tym wszystkim". Zobaczcie kilka migawek z miasta. Zdjęcia zostały zrobione 25 marca >>> KORONAWIRUS: SENIORZY TO NAJWIĘKSZA GRUPA RYZYKA

Mariusz Kapała / GL